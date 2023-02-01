Системы грязезащиты
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Вопросы и ответы
Хочу купить системы грязезащиты. Как это сделать?
Чтобы купить системы грязезащиты, достаточно нажать на кнопку заказа под подходящим товаром, и в появившемся окошке указать свое имя и телефон. Совсем скоро с вами свяжется наш менеджер. Также вы можете позвонить нам по номеру +375 (29) 371-63-03 или написать на e-mail - info@aquastok.by.
Кто производитель ваших систем грязезащиты?
Производителем большинства систем грязезащиты, которые представлены на страницах сайта, является наша компания AQUASTOK. Также мы - официальный диллер компании Аквасток.
Как происходит оплата систем грязезащиты?
Системы грязезащиты и другие позиции нашей компании оплачиваются только через безналичный расчет. Вам нужно будет перечислить оплату со своего банковского счета на наш. Возможность безналичного платежа доступна как для физлиц, так и для компаний.
Как осуществляется доставка систем грязезащиты?
Есть два способа получить системы грязезащиты: самовывозом из нашего склада в Минске или транспортом нашей компании. Мы доставим ваш заказ в любую точку Республики Беларусь. Дата и время доставки будут согласованы с вами при общении с нашим менеджером.
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