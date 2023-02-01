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Системы грязезащиты

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Цена 54 - 276 руб.
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54
111
276
Поддон придверный пластиковый

Поддон придверный пластиковый
54 руб
Характеристики
Решетка стальная ячеистая оцинкованная (390х590мм)

Решетка стальная ячеистая оцинкованная (390х590мм)
161 руб
Характеристики
Решетка стальная ячеистая оцинкованная (490х990 мм)

Решетка стальная ячеистая оцинкованная (490х990 мм)
276 руб
Характеристики

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Вопросы и ответы

Хочу купить системы грязезащиты. Как это сделать?

Чтобы купить системы грязезащиты, достаточно нажать на кнопку заказа под подходящим товаром, и в появившемся окошке указать свое имя и телефон. Совсем скоро с вами свяжется наш менеджер. Также вы можете позвонить нам по номеру +375 (29) 371-63-03 или написать на e-mail - info@aquastok.by.

Кто производитель ваших систем грязезащиты?

Производителем большинства систем грязезащиты, которые представлены на страницах сайта, является наша компания AQUASTOK. Также мы - официальный диллер компании Аквасток.

Как происходит оплата систем грязезащиты?

Системы грязезащиты и другие позиции нашей компании оплачиваются только через безналичный расчет. Вам нужно будет перечислить оплату со своего банковского счета на наш. Возможность безналичного платежа доступна как для физлиц, так и для компаний.

Как осуществляется доставка систем грязезащиты?

Есть два способа получить системы грязезащиты: самовывозом из нашего склада в Минске или транспортом нашей компании. Мы доставим ваш заказ в любую точку Республики Беларусь. Дата и время доставки будут согласованы с вами при общении с нашим менеджером.

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